Giappone, Miura da record: titolare in J-League a 53 anni – VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo record in Giappone per Kazu Miura. L’ex calciatore del Genoa, scende in campo da titolare nella J-League a 53 anni, nel match tra Kawasaki Frontale e Yokohama FC. Non… L'articolo Giappone, Miura da record: titolare in J-League a 53 anni – VIDEO proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovoinper Kazu. L’ex calciatore del Genoa, scende in campo danella J-a 53, nel match tra Kawasaki Frontale e Yokohama FC. Non… L'articolodain J-a 53proviene da .

DiMarzio : Kazuyoshi #Miura, il calciatore più anziano del #Giappone - GrifoRampante : Giappone: nuovo record per Miura, titolare in J-League a 53 anni e mezzo - mamamamaccaroni : RT @repubblica: Giappone: nuovo record per Miura, titolare in J-League a 53 anni e mezzo - SOLA_imokenpi : RT @ETGazzetta: Immortale #Kazu #Miura A 53 anni titolare in #Giappone “Stesso amore di sempre” - FabI35095712 : RT @DiMarzio: Kazuyoshi #Miura, il calciatore più anziano del #Giappone -