E ora Lotito potrebbe entrare in Senato, giusto in tempo per rendere la vita difficile al romanista Conte

L'ipotesi Claudio Lotito Senatore oggi ha preso leggermente più corpo, dopo che la giunta per le elezioni e le immunità di Palazzo Madama si è espressa accogliendo il ricorso del presidente della Lazio che, nel corso delle elezioni 2018, concorreva per un seggio in Campania. Candidato con Forza Italia, il Senatore era finito alle spalle di Vincenzo Carbone, anche lui – all'epoca – azzurro. Tuttavia, per il criterio della redistribuzione dei resti, secondo Lotito, era proprio lui ad avere diritto a un seggio e non l'ex collega di partito.

LEGGI ANCHE > Otto parlamentari M5S a rischio espulsione e al Senato si fa durissima

Lotito Senatore, cosa succede adesso

Ex, già. Perché nel frattempo ...

