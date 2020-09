De Benedetti come Feltri: questo Parlamento è illegittimo, non può eleggere Capo dello stato (Di giovedì 24 settembre 2020) Clamoroso a Piazza Pulita, davanti a un Pierluigi Bersani allibito e imbarazzato. Carlo De Benedetti, editore de Il Domani, ha sostenuto la stessa identica tesi del direttore di Libero, Vittorio Feltri: "questo Parlamento non è legittimo, perché nasce da una truffa agli elettori. Questa gente non può certo eleggere il prossimo presidente della Repubblica, che è carica ormai politica di primissimo piano e che dovrà durare sette anni. Andrebbe sciolto prima di quel momento". Bersani si è lanciato in risposta in una difesa accorata dei parlamentari grillini: "si rimboccano le maniche e lavorano seriamente", ma De Benedetti lo ha interrotto: "macchè, hanno truffato elettori innocenti che infatti non li votano più. Non rappresentano ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Clamoroso a Piazza Pulita, davanti a un Pierluigi Bersani allibito e imbarazzato. Carlo De, editore de Il Domani, ha sostenuto la stessa identica tesi del direttore di Libero, Vittorio: "non è legittimo, perché nasce da una truffa agli elettori. Questa gente non può certoil prossimo presidente della Repubblica, che è carica ormai politica di primissimo piano e che dovrà durare sette anni. Andrebbe sciolto prima di quel momento". Bersani si è lanciato in risposta in una difesa accorata dei parlamentari grillini: "si rimboccano le maniche e lavorano seriamente", ma Delo ha interrotto: "macchè, hanno truffato elettori innocenti che infatti non li votano più. Non rappresentano ...

enzoesca68 : @PiazzapulitaLA7 sembra che a de Benedetti x come si agita, Di Maio glielo abbia messo in culo.Sono veramente soddisfatto - giograme : Il problema di gente alla De Benedetti è come quella dei Benetton, continuare a fare soldi. #Piazzapulita - arelis888 : Un tantino astiosetto, De Benedetti... Come un Briatore qualunque... Ma cosa vorrebbe, esattamente, a parte critica… - AsinoTw : A giudicare dalla cornice De Benedetti ha sulla parete come minimo un Leonardo #Piazzapulita - Tommy90740716 : Chissà come mai De Benedetti ha il dente avvelenato con il m5s...evidentemente non ha ancora digerito gli sputtanam… -