Coronavirus in Italia, contagi e decessi in aumento (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua la risalita dei contagi in Italia, che dai 1.640 registrati ieri passano a 1.786, con cinquemila tamponi più. Crescono, purtroppo, anche i decessi, altri 23, ieri erano stati 20. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 24 settembre, reso noto dal Ministero della Salute e contenente l'aggiornamento dei dati riguardanti l'emergenza Covid-19. Speranza: "Serve l'impegno di tutti" – "È ancora dura. I prossimi mesi non saranno facili e servirà l'impegno di tutti": lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post dopo un "lungo confronto" con i ministri della salute di Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda. "La situazione in Europa è seria e non può essere ...

