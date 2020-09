Coronavirus Francia, Marsiglia furiosa con Macron: "La stretta è un affronto" (Di giovedì 24 settembre 2020) Spagna, 31.034 le vittime totali Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Spagna ha superato quota 31mila: lo riporta il quotidiano El Pais. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Spagna, 31.034 le vittime totali Il bilancio dei morti provocati dalin Spagna ha superato quota 31mila: lo riporta il quotidiano El Pais. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ...

fattoquotidiano : Coronavirus, i contagi in Europa superano i 5 milioni. In Spagna superati gli 11mila casi giornalieri, 13 mila in F… - Corriere : A Marsiglia chiusi i ristoranti. La Francia vara la zona scarlatta - RaiNews : Scientific Reports: seconda ondata in Europa entro gennaio 2021 #coronavirus - Affaritaliani : Coronavirus, Speranza: “Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Francia” - giorgio_mitolo : RT @CCanadese: L'Europa alle prese con la seconda ondata di coronavirus -