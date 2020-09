Castellammare | allarme covid tra le corsie d’ospedale | positivi in otto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia (Na) – Due contagi nel 118 e altri sei operatori sanitarial tampone. È questo il bilancio preoccupante che arriva dalledell’ospedale San Leonardo didi Stabia. Nel dettaglio, è stata riscontrata la presenza di tre operatori contagiati nel reparto di nefrologia, due in quello di chirurgia e uno in nefrologia. L’emergenza, che riguarda anche i sanitari che lavorano tra ambulanze e centrale operativa, è stata denunciata dai sindacati, che riportano dell’assenza di adeguati strumenti di protezione. Nel frattempo, in attesa dello screening all’interno del nosocomio per capire se altri dipendenti risultano contagiati, è scattata la ricostruzione per tutti i contatti degli ...