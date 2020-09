Casellati: “Sul Coronavirus gli esperti hanno generato confusione e smarrimento” (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Nella pandemia “i cittadini hanno chiesto più informazione e la risposta c’è stata, imponente e a volte anche eccessiva. Informare i cittadini sulle dinamiche del contagio e i corretti comportamenti da tenere è stato, e continua ad essere, un aspetto decisivo per la gestione della pandemia. Un incremento significativo dell’offerta informativa non sempre si traduce però in un aumento della qualità”. Lo sottolinea in occasione della 72esima edizione del Prix Italia, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che osserva: “Soprattutto l’esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi ci ha mostrato il rischio di una mancata distinzione tra il fatto e il commento. La testimonianza più evidente di questa distorsione è stata l’improvvisa e a volte ingiustificata visibilità data agli esperti i quali si sono resi protagonisti di un susseguirsi di dibattiti e opinioni, generando a volte confusione e smarrimento nel pubblico”. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Nella pandemia “i cittadini hanno chiesto più informazione e la risposta c’è stata, imponente e a volte anche eccessiva. Informare i cittadini sulle dinamiche del contagio e i corretti comportamenti da tenere è stato, e continua ad essere, un aspetto decisivo per la gestione della pandemia. Un incremento significativo dell’offerta informativa non sempre si traduce però in un aumento della qualità”. Lo sottolinea in occasione della 72esima edizione del Prix Italia, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che osserva: “Soprattutto l’esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi ci ha mostrato il rischio di una mancata distinzione tra il fatto e il commento. La testimonianza più evidente di questa distorsione è stata l’improvvisa e a volte ingiustificata visibilità data agli esperti i quali si sono resi protagonisti di un susseguirsi di dibattiti e opinioni, generando a volte confusione e smarrimento nel pubblico”.

