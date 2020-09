Casciello | “E’ stato un errore candidare Stefano Caldoro”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 24 settembre 2020) “E’ solo grazie all’impegno e alla dedizione dei candidati che il disastro non siaancora più grande”. Pensieri e parole del parlamentare forzista Gigia caldo dell’avvenuta debacle, forse anche annunciata, di Forza Italia alle Regionali. “E’un disastro e bisogna ringraziare tutti i candidati che si sono spesi in modo encomiabile in questa campagna elettorale. – riprende– Non l’avessero fatto il disastro sarebbeancora più grave. Quando affermavamo che bisogna scegliere un candidato che suscitasse un maggiore entusiasmo nell’elettorato non lo dicevamo per un giudizio personale nei confronti diCaldoro. Ma lo dicevamo che percepivamo una necessità di ...