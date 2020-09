Calciomercato Inter, non solo Vidal dal Barça: Marotta pronto al grande colpo in difesa (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Inter spera negli ultimi dieci giorni di Calciomercato di riuscire a completare la rosa con cui dare l’assalto alle competizioni stagionali. Marotta e soci sono al lavoro per portare in rosa l’ennesimo colpo di una sessione davvero scoppiettante che finora ha regalato due laterali come Hakimi e Kolarov e un centrocampista come Arturo Vidal. Ora … L'articolo Calciomercato Inter, non solo Vidal dal Barça: Marotta pronto al grande colpo in difesa Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) L’spera negli ultimi dieci giorni didi riuscire a completare la rosa con cui dare l’assalto alle competizioni stagionali.e soci sono al lavoro per portare in rosa l’ennesimodi una sessione davvero scoppiettante che finora ha regalato due laterali come Hakimi e Kolarov e un centrocampista come Arturo. Ora … L'articolo, nondal Barça:alin

DiMarzio : Contatti in corso @sscnapoli @Inter per @vecino #calciomercato @SkySport - Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - SeEarn : VENERATO: “VECINO ‘IDEA PROPONIBILE’, MA TRA NAPOLI ED INTER IL PROBLEMA È DUPLICE” #Venerato #Vecino #idea #Inter… - NCN_it : VENERATO: “VECINO ‘IDEA PROPONIBILE’, MA TRA NAPOLI ED INTER IL PROBLEMA È DUPLICE” #Venerato #Vecino #idea #Inter… -