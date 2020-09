Allerta meteo arancio per piogge e forti temporali (Di giovedì 24 settembre 2020) Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/Allertameteo Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 24 settembre 2020) Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - Roma : Allerta meteo dalle prime ore di oggi, e per le successive 24 ore. Convocato il COC - Centro Operativo Comunale. Il… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 6:00 di venerdì 25… - LuinoNotizie : #Allertameteo: #temporali e #vento forte in arrivo anche nell’alto #Varesotto - nomorebadvibess : domani primo giorno di scuola e c'è allerta meteo ahahahahahahhaja -