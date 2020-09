Adriana Volpe lite in pubblico con il marito: colpa di Andrea Denver? (Di giovedì 24 settembre 2020) Il gossip della crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli non cessa a placarsi. Ma purtroppo, è proprio la coppia ad alimentare il chiacchiericcio. Infatti, i due sono stati beccati a litigare animatamente in pubblico e a documentare il tutto ci sono stati degli scatti del settimanale Chi. Da quando la Volpe ha terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip tra i due coniugi sono sorti vari problemi interni alla vita di coppia. E come se non bastasse, per molti mesi si è anche mormorato di un possibile flirt tra Andrea Denver, che ora è single, e la bella conduttrice. Ma se solo qualche tempo fa sembrava che l’ex gieffina avesse superato la crisi con suo marito, adesso la situazione sembra sia di nuovo in bilico. Storia al capolinea o ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Il gossip della crisi trae Roberto Parli non cessa a placarsi. Ma purtroppo, è proprio la coppia ad alimentare il chiacchiericcio. Infatti, i due sono stati beccati a litigare animatamente ine a documentare il tutto ci sono stati degli scatti del settimanale Chi. Da quando laha terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip tra i due coniugi sono sorti vari problemi interni alla vita di coppia. E come se non bastasse, per molti mesi si è anche mormorato di un possibile flirt tra, che ora è single, e la bella conduttrice. Ma se solo qualche tempo fa sembrava che l’ex gieffina avesse superato la crisi con suo, adesso la situazione sembra sia di nuovo in bilico. Storia al capolinea o ...

priviterafabio1 : L'importanza delle notizie nel 2020: pur di riempire righe di giornali si parla davvero di tutto. - supermalaxx : testo - Moralizzatore8 : @Matteo_003 @_enz29 @JoriDelli @AdrianaLima @adrianavolpe Non so.. Volevo taggare Adriana Volpe.. Ahahahaha - zazoomblog : Adriana Volpe e Robero Parli nervi tesi: tra i due un litigio in strada - #Adriana #Volpe #Robero #Parli #nervi - trash_guyy : RT @YleniaMozzillo: Matilde mi ricorda ogni giorno di più Adriana Volpe. Tanto allegra, forte, gentile, disponibile per poi nascondere tant… -