Zingaretti torna a pressare Conte per il Mes e la modifica dei decreti Salvini (Di mercoledì 23 settembre 2020) Massimo impegno per il Recovery fund, ma anche si al Meccanismo europeo di stabilità, chiede il segretario del Pd, uscito vincitore dalle elezioni regionali Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Massimo impegno per il Recovery fund, ma anche si al Meccanismo europeo di stabilità, chiede il segretario del Pd, uscito vincitore dalle elezioni regionali

Alex59635289 : @pdnetwork #zingaretti il pd primo partito!!! Qualcosa non mi torna.... i numeri penso - _Fried_Shrimp : Ma cosa significa che il PD torna a essere primo partito se più di metà Italia non si è espressa alle regionali che… - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Elezioni, Zingaretti: 'Pd torna primo partito' - AndreaIrbeti : RT @Affaritaliani: Elezioni, Zingaretti: 'Pd torna primo partito' - Raffael25444592 : 'Il #Governo è uscito rafforzamento da questa campagna elettorale. #Zingaretti 15 #Regioni #CDX 5 #Regioni #CSX. Qualcosa non mi torna. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti torna Elezioni, Zingaretti: «Il Pd torna primo partito» Il Messaggero Per una lettura del voto elettorale: festeggiano tutti ma non vince nessuno

Anche stavolta, le elezioni sembrano averle vinte tutti; mai come stavolta, però, sembra non le abbia vinte nessuno. Di certo, non le ha vinte la Lega che aveva cullato l'illusione di strappare al ce ...

Renzi a TPI: “Non chiedo il rimpasto e non rientro nel Pd”

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta ... Sono amico e stimo sia Bonaccini che Zingaretti e non metto bocca in un partito che non è più casa mia. Se fossi ora nel Pd ...

Anche stavolta, le elezioni sembrano averle vinte tutti; mai come stavolta, però, sembra non le abbia vinte nessuno. Di certo, non le ha vinte la Lega che aveva cullato l'illusione di strappare al ce ...Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta ... Sono amico e stimo sia Bonaccini che Zingaretti e non metto bocca in un partito che non è più casa mia. Se fossi ora nel Pd ...