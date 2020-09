Zendaya e Michelle Obama invitano i giovani a iscriversi per votare. «Non procrastinate!» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Michelle Obama. Vita, amori, carriera sfoglia la gallery ««Non procrastinate e andate a votare!». L’appello, rivolto soprattutto ai giovani, arriva da Zendaya, 24 anni, e Michelle Obama, 56, che l’hanno lanciato ieri da una diretta Instagram, in collaborazione con When We All Vote. Michelle Obama e Zendaya in prima linea Volitive, impegnate e di successo – l’attrice ha appena vinto un Emmy Award mentre ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020). Vita, amori, carriera sfoglia la gallery ««Non procrastinate e andate a!». L’appello, rivolto soprattutto ai, arriva da, 24 anni, e, 56, che l’hanno lanciato ieri da una diretta Instagram, in collaborazione con When We All Vote.in prima linea Volitive, impegnate e di successo – l’attrice ha appena vinto un Emmy Award mentre ...

Votate votate votate… Lo diceva Totò in un vecchio film. L'hanno ripetuto adesso in coro Michelle Obama. Zendaya e Jennifer Lopez. È accaduto in diretta live su Instagram, il 22 settembre.

