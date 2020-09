Trofie con zucchine e galbanino

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le sono un primo piatto delizioso, facile e veloce da preparare. Una pasta comoda per tutti i giorni, ma deliziosa anche quando si hanno ospiti a cena. Un primo piatto veramente semplice e dal gusto delicato. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google NewsPomodoriCipollaParmigianoOlio extravergine di olivaSaleIniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa portiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo lavate e tagliate lea pezzetti, poi fate lo stesso con i pomodori e infine tagliate anche il formaggio, se non avete ilpotete utilizzare qualsiasi altro tipo di formaggio ( ad esempio un caciocavallo o una ...