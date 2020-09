Trapianto di rene, lo studio del Gemelli apre a nuove terapie anti rigetto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo quanto riportato nel loro studio, i ricercatori del Gemelli hanno scoperto una possibile soluzione al rigetto post Trapianto di rene. Avanzate nuove terapie con farmaci già disponibili in commercio. La scoperta viene dai medici e dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Secondo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo quanto riportato nel loro, i ricercatori delhanno scoperto una possibile soluzione alpostdi. Avanzatecon farmaci già disponibili in commercio. La scoperta viene dai medici e dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, e della Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs. Secondo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Secondo quanto riportato nel loro studio, i ricercatori del Gemelli hanno scoperto una possibile soluzione al rigetto post trapianto di rene. Avanzate nuove terapie con farmaci già disponibili in ...

Torino, 23 set. (LaPresse) - Scoperto da medici e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore campus di Roma e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs un meccanismo ...

