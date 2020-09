Stefano Domenicali torna in F1 come nuovo CEO! (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Formula 1 avrà un nuovo CEO, e sarà una faccia conosciuta. Secondo quanto riportato da varie agenzie di stampa, Stefano Domenicali ha accettato l’offerta di Liberty Media di svolgere l’incarico di Amministratore Delegato. Il 55enne imolese, già direttore sportivo della Ferrari, prenderà il posto di Chase Carey, gestore della massima formula dal 2016. Carey non lascerà la F1, ma sarà impegnato in un altro ruolo. Con il rientro in F1 Domenicali abbandonerà il suo posto presso il Gruppo Volkswagen, per la quale lavora dal 2014. Bentornato, Stefano Domenicali Con Stefano Domenicali, la Formula 1 cambia il terzo CEO nel giro di quattro anni. Con l’acquisizione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Formula 1 avrà unCEO, e sarà una faccia conosciuta. Secondo quanto riportato da varie agenzie di stampa,ha accettato l’offerta di Liberty Media di svolgere l’incarico di Amministratore Delegato. Il 55enne imolese, già direttore sportivo della Ferrari, prenderà il posto di Chase Carey, gestore della massima formula dal 2016. Carey non lascerà la F1, ma sarà impegnato in un altro ruolo. Con il rientro in F1abbandonerà il suo posto presso il Gruppo Volkswagen, per la quale lavora dal 2014. Bento,Con, la Formula 1 cambia il terzo CEO nel giro di quattro anni. Con l’acquisizione ...

