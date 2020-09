Spadafora: “Pronto un protocollo per la graduale riapertura degli stadi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Domani dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi“. Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora durante il question time alla Camera. Spadafora ha sottolineato che il protocollo “verrà poi sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo e di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole. Vediamo che in altri Paesi, come Gran Bretagna o Francia, la situazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Domani dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovoper unastadi“. Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzodurante il question time alla Camera.ha sottolineato che il“verrà poi sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per lae in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo e di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole. Vediamo che in altri Paesi, come Gran Bretagna o Francia, la situazione ...

