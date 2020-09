Soleil Sorge fa “collezione” di ex di Belen: l’ultima paparazzata – FOTO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sembra proprio che Soleil Sorge voglia restare legata alla famiglia Rodriguez. Smentito il gossip che la vedeva legato a Iannone, ex di Belen, spunta un altro ex dell’argentina. Soleil Sorge sembra non volersi separare dalla famiglia Rodriguez. La bella italo-americana ha avuto una storia, iniziata all’Isola dei Famosi con il fratello di Belen, Jeremia Rodriguez. … Questo articolo Soleil Sorge fa “collezione” di ex di Belen: l’ultima paparazzata – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sembra proprio chevoglia restare legata alla famiglia Rodriguez. Smentito il gossip che la vedeva legato a Iannone, ex di, spunta un altro ex dell’argentina.sembra non volersi separare dalla famiglia Rodriguez. La bella italo-americana ha avuto una storia, iniziata all’Isola dei Famosi con il fratello di, Jeremia Rodriguez. … Questo articolofa “collezione” di ex di: l’ultimaè stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Novella_2000 : Soleil Sorge dopo Iannone è in compagnia di un altro ex di Belen - blogtivvu : “Ci son cascata di nuovo”, Soleil Sorge beccata con un altro ex fidanzato di Belen Rodriguez, ecco le foto e gli av… - IsaeChia : #SoleilSorge ci ricasca: dopo #AndreaIannone paparazzata con un altro ex di #BelenRodriguez - StraNotizie : Soleil Sorge stronca nuovamente Iannone: “Non vedo tutta questa bellezza e fuego…” - BITCHYFit : Soleil Sorge stronca nuovamente Iannone: “Non vedo tutta questa bellezza e fuego…” -