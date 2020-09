Serena Grandi condannata a due mesi: l’attrice finisce nei pasticci (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Grandi condannata a due mesi: l’attrice finisce nei pasticci. I più giovani la conoscono per averla vista nella casa del Grande Fratello Vip qualche edizione fa Serena Grandi è finita nei guai: la sentenza ha deciso per due anni e due mesi. Condanna: bancarotta. L’attrice aveva infatti aperto “La locanda di Miranda” ispirandosi al … L'articolo Serena Grandi condannata a due mesi: l’attrice finisce nei pasticci proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020)a due: l’attricenei. I più giovani la conoscono per averla vista nella casa del Grande Fratello Vip qualche edizione faè finita nei guai: la sentenza ha deciso per due anni e due. Condanna: bancarotta. L’attrice aveva infatti aperto “La locanda di Miranda” ispirandosi al … L'articoloa due: l’attriceneiproviene da YesLife.it.

