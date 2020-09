Ripensare la distribuzione per una nuova partenza

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 24 settembre 2020) In sala oggi arriva Undine, il nuovo film di Christian Petzold, uno dei film dell’anno – i critici italiani gli hanno dato il «bollino» di film del cuore – in cui il regista tedesco, autore ancora poco svelato dai nostri mercatinonostante una carriera trentennale, molti premi e riconoscimenti internazionali – per Undine, la magnifica attrice Paula Beer ha vinto l’Orso d’argento alla scorsa Berlinale mentre Petzold è stato giurato alla Mostra del cinema di Venezia – unisce una lettura emozionale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.