Riapertura scuole inAbruzzo | Flc-Cgil | non spegnere riflettori sui problemi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - "Pur nell'estrema varietà delle situazioni delle nostre, la scuola domani riparte in Abruzzo. C'è chi è in affanno e chi è pronto, chi ha già la mensa allestita per partire e chi invece dovrà aspettare, chi attende i banchi monoposto e chi ha dovuto usare la fantasia per riorganizzare, ma ogni scuola è tesa alla ripartenza. Tutto questo ci racconta del grande senso di responsabilità e dell'impegno straordinario dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori scolastici, delle famiglie e naturalmente degli studenti, che hanno fatto davvero ogni sforzo per riuscire a riaprire in presenza. Come FLCsentiamo di dover ringraziare la comunità educante se, in tempi così faticosi e pieni di paure, si dà avvio ad un anno scolastico seppur pieno di ...