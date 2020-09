Rai, grave lutto nel mondo della Tv: addio ad una grande icona (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. La cantante e attrice Juliette Gréco è morta oggi a Ramatuelle, in Provenza, all'età di 93 anni. Lo riferisce la stampa francese spiegando che l'annuncio è stato dato dalla famiglia. Greco fu la musa dell'esistenzialismo e indimenticabile interprete della canzone francese, da Brel a Gainsbourg, Vian, Roda-Gil, Miossec o Biolay. In Italia era diventata popolare anche per il suo ruolo nello sceneggiato della Rai degli anni '60 'Belfagor, il Fantasma del Louvre'. Una profonda amicizia la legò a Jean Paul Sartre che scrisse per lei 'Les rues des Blancs-Manteaux', ma il vero, grande amore della sua vita fu il trombettista di colore Miles Davis, giunto a Parigi con la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. La cantante e attrice Juliette Gréco &e; morta oggi a Ramatuelle, in Provenza, all'et&a; di 93 anni. Lo riferisce la stampa francese spiegando che l'annuncio &e; stato dato dalla famiglia. Greco fu la musa dell'esistenzialismo e indimenticabile interpretecanzone francese, da Brel a Gainsbourg, Vian, Roda-Gil, Miossec o Biolay. In Italia era diventata popolare anche per il suo ruolo nello sceneggiatoRai degli anni '60 'Belfagor, il Fantasma del Louvre'. Una profonda amicizia la leg&o; a Jean Paul Sartre che scrisse per lei 'Les rues des Blancs-Manteaux', ma il vero,amoresua vita fu il trombettista di colore Miles Davis, giunto a Parigi con la ...

Oms: trend grave in Europa, numeri siano una sveglia. Lockdown localizzati in Gran Bretagna

Non lo so, questo è qualcosa a cui il mio corpo risponderà", ha aggiunto il campione spagnolo alla prese con un grave infortunio che di fatto lo ha estromesso dalla lotta per il mondiale. A proposito ...

Mare Fuori Anticipazioni: Stasera su Rai2 la Prima Puntata della Fiction

Debutta stasera su Rai 2, con la Prima Puntata, Mare Fuori, la nuova Fiction con Carolina Crescentini. Ecco Trama e ...

