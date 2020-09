Mazzola | Il fallo di Bonucci? Gioca nella Juve | di che vi meravigliate

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sandro, ex bandiera dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania.

FcInterNewsit : Mazzola: 'L'Inter sta facendo un buon lavoro, ho buone aspettative. Fallo di mano di Bonucci? Gioca nella Juve...' - gobboisback : RT @junews24com: Mazzola a muso duro: «Il fallo di Bonucci? Gioca nella Juve, di che vi meravigliate» - - spiderciccio : Questi vecchi rincoglioniti potrebbero studiare prima di parlare - dade494 : RT @junews24com: Mazzola a muso duro: «Il fallo di Bonucci? Gioca nella Juve, di che vi meravigliate» - - carmenvanetti1 : RT @junews24com: Mazzola a muso duro: «Il fallo di Bonucci? Gioca nella Juve, di che vi meravigliate» - -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzola fallo

Mazzola, poi, aggiunge: "Picchi mi disse: "Noi cominciamo la partita, tu resti a guardare Alfredo". Bonucci e il fallo di mano in area di rigore? Scusate, ma Bonucci con quale squadra gioca? La ...Sandro Mazzola, ex pilastro dell'Inter e della Nazionale Italiana ... Picchi mi disse: "Noi cominciamo la partita, tu resti a guardare Alfredo". Bonucci e il fallo di mano in area di rigore? Scusate, ...