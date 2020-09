Matteo Salvini deluso dal voto in Puglia ma non ha dubbi “Fitto non ha scaldato i cuori” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini durante un’intervista a Radio Anch’io ha cercato di fare un’analisi approfondita della netta sconfitta del centrodestra. Il leader della Lega è stato molto chiaro affermando che “Fitto non ha scaldato i cuori”. Matteo Salvini ha continuato la sua analisi: “Dobbiamo offrire qualcosa di più e meglio, perché se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo presi in Campania e in Puglia evidentemente qualche errore si è commesso, basta imparare” Il leader della Lega ha anche detto di essere rimasto deluso per il voto in Puglia: “per il Sud alla coalizione proporrò di scegliere gente che viene ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il leader della Legadurante un’intervista a Radio Anch’io ha cercato di fare un’analisi approfondita della netta sconfitta del centrodestra. Il leader della Lega è stato molto chiaro affermando che “Fitto non hai cuori”.ha continuato la sua analisi: “Dobbiamo offrire qualcosa di più e meglio, perché se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo presi in Campania e inevidentemente qualche errore si è commesso, basta imparare” Il leader della Lega ha anche detto di essere rimastoper ilin: “per il Sud alla coalizione proporrò di scegliere gente che viene ...

