L’appello di Meghan e Harry | “Andate a votare”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) I duchi del Sussex sono riapparsi in video per dare un messaggio importante L’ Election Day americano, il giorno in cui si deciderà chi vincerà la corsa alla Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden è ormai vicino visto che si svolgerà il 3 novembre. Da settimane è così partito l’appello delle star (cosa non inusuale negli States) per invitare tutti i cittadini a votare. A prendere posizione sono anche i Duchi del Sussex, Megha e, che dalla loro villa in California, in occasione del video per le 100 persone più influenti indicate dal “Time”, hanno colto la palla al balzo per fare il loro appello.come sempre si è dimostrata convinta e decisa: del resto prima di essere un membro della Royal Family nel suo blog (poi chiuso) era solita esprimere idee e opinioni su ...