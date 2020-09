L’albero, “con le radici nel cuore e i rami nell’altrove” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disegnare la musica con i colori vivaci della fantasia che trasfigura la realtà è quello che ha fatto Jovanotti con Lorenzo 1997 – L’albero. Ascoltare L’albero è come estrarre una fotografia da una scatola e osservare quel preciso momento che ritrae. Un’operazione che non si addice al cantante per cui la vita è un susseguirsi di momenti che si posizionano tutti nel “qui ed ora” ma per questo lavoro va fatta un’eccezione! Nel 1997 un Jovanotti poco più che trentenne diceva: “è il mio album più bello”. Sicuramente un punto di svolta in una carriera che aveva già visto alti e bassi. “Lorenzo 1997 – L’albero” Con questo disco Lorenzo conquista definitivamente la critica che era stata spesso confusa e severa nei confronti di una spensieratezza definita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disegnare la musica con i colori vivaci della fantasia che trasfigura la realtà è quello che ha fatto Jovanotti con Lorenzo 1997 – L’albero. Ascoltare L’albero è come estrarre una fotografia da una scatola e osservare quel preciso momento che ritrae. Un’operazione che non si addice al cantante per cui la vita è un susseguirsi di momenti che si posizionano tutti nel “qui ed ora” ma per questo lavoro va fatta un’eccezione! Nel 1997 un Jovanotti poco più che trentenne diceva: “è il mio album più bello”. Sicuramente un punto di svolta in una carriera che aveva già visto alti e bassi. “Lorenzo 1997 – L’albero” Con questo disco Lorenzo conquista definitivamente la critica che era stata spesso confusa e severa nei confronti di una spensieratezza definita ...

SILVIAOAKTREE : RT @EliLillyItalia: Per il Lilly Global Day of Service edizione 2020 durante l'emergenza #covid19 abbiamo creato in collaborazione con @Tre… - AndreC198 : RT @Masse78: L’albero di Natale l’abbiamo fatto. Il presepe pure. La neve c’è. Alla radio passa “Last Christmas”. Il maglione con le renne… - guastellae : RT @MariellaGiu: Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è. Hermann Hesse #23… - gighea : RT @MariellaGiu: Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è. Hermann Hesse #23… - BersaniLeda : RT @MariellaGiu: Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è. Hermann Hesse #23… -

Ultime Notizie dalla rete : L’albero “con Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche