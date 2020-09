Ladro ruba un orologio Lo inseguono in Porsche. Per lui finisce malissimo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Martina Piumatti Un Ladro in scooter scippa l'orologio a un 26enne in Porsche che lo insegue. Poi cade e viene operato d'urgenza al Policlinico di Milano Questa volta "il trucco dello specchietto" l'ha tradito. Espedito Torino, 46 enne specialista nel furto di orologi di lusso a Milano, inseguito in Porsche dal derubato, si è schiantato contro un palo in piazza della Repubblica. Erano le 18.30 di lunedì 21 settembre. Pioveva molto. Quando un motorino affianca la Porsche di un 26enne milanese proprio al centro di piazza della Repubblica, all'altezza di via Cartesio. Il guidatore abbassa il finestrino per sistemare il retrovisore. Ed ecco che i rapinatori, tutti napoletani in una delle abituali trasferte milanesi, mettono in atto la loro ormai rodata tattica di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Martina Piumatti Unin scooter scippa l'a un 26enne inche lo insegue. Poi cade e viene operato d'urgenza al Policlinico di Milano Questa volta "il trucco dello specchietto" l'ha tradito. Espedito Torino, 46 enne specialista nel furto di orologi di lusso a Milano, inseguito indal deto, si è schiantato contro un palo in piazza della Repubblica. Erano le 18.30 di lunedì 21 settembre. Pioveva molto. Quando un motorino affianca ladi un 26enne milanese proprio al centro di piazza della Repubblica, all'altezza di via Cartesio. Il guidatore abbassa il finestrino per sistemare il retrovisore. Ed ecco che i rapinatori, tutti napoletani in una delle abituali trasferte milanesi, mettono in atto la loro ormai rodata tattica di ...

Questa volta "il trucco dello specchietto" l'ha tradito. Espedito Torino, 46 enne specialista nel furto di orologi di lusso a Milano, inseguito in Porsche dal derubato, si è schiantato contro un palo ...

