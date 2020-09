Juventus, Morata: “Sono orgoglioso di essere tornato in questa famiglia. La Juve è diversa…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) È ufficialmente iniziata la seconda avventura di Alvaro Morata con la maglia della Juventus, l'attaccante spagnolo ha parlato per la prima volta dopo il ritorno a Torino."NON POTEVO DIRE DI NO ALLA Juve"caption id="attachment 1026047" align="alignnone" width="1024" Morata, getty images/caption"Tutti sanno che per me sarebbe stato molto difficile rifiutare la Juventus, qui mi sento a casa, è come una famiglia. Non vedevo l'ora di tornare. Pirlo? Si vede già che ha dato un'impronta nuova, se riuscirà a trasmettere da allenatore il 50 % di ciò che ha dato in campo tutti avranno qualcosa di nuovo da imparare. Giocare nella Juve è stata una delle esperienze più belle della mia vita e sono ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) È ufficialmente iniziata la seconda avventura di Alvarocon la maglia della, l'attaccante spagnolo ha parlato per la prima volta dopo il ritorno a Torino."NON POTEVO DIRE DI NO ALLA"caption id="attachment 1026047" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Tutti sanno che per me sarebbe stato molto difficile rifiutare la, qui mi sento a casa, è come una. Non vedevo l'ora di tornare. Pirlo? Si vede già che ha dato un'impronta nuova, se riuscirà a trasmettere da allenatore il 50 % di ciò che ha dato in campo tutti avranno qualcosa di nuovo da imparare. Giocare nellaè stata una delle esperienze più belle della mia vita e sono ...

brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - interliveit : #Inter, resiste il nome di #Llorente come vice #Lukaku. Ma il bomber spagnolo si 'offre' all'ex #Juventus... - josecaprmo : RT @juventusfc: «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alvaro Morat… -