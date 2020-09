Inps, Corte dei Conti boccia Quota 100: insostenibile sul lungo periodo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Corte dei Conti attacca la sostenibilità di Quota 100 per i Conti Inps. Nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria dell’Inps per l’esercizio 2018, la magistratura contabile scrive: “In un sistema pensionistico a ripartizione e in cui la maturazione del diritto a pensione prescinde dal regolare versamento dei contributi nel corso della vita lavorativa, va verificata la sostenibilità della spesa nel lungo periodo e agli effetti che sulla adeguatezza delle prestazioni produrranno le azioni normative poste in essere nel presente, vanno altresì considerate le conseguenze di dette azioni sulla sostenibilità del modello da parte del sistema produttivo, sia con riguardo al contributo richiesto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladeiattacca la sostenibilità di100 per i. Nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria dell’per l’esercizio 2018, la magistratura contabile scrive: “In un sistema pensionistico a ripartizione e in cui la maturazione del diritto a pensione prescinde dal regolare versamento dei contributi nel corso della vita lavorativa, va verificata la sostenibilità della spesa nele agli effetti che sulla adeguatezza delle prestazioni produrranno le azioni normative poste in essere nel presente, vanno altresì considerate le conseguenze di dette azioni sulla sostenibilità del modello da parte del sistema produttivo, sia con riguardo al contributo richiesto ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: L’#Inps sotto la lente della Corte dei Conti: 140 miliardi di contributi non riscossi, conti in rosso e rischio quota 10… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: L’#Inps sotto la lente della Corte dei Conti: 140 miliardi di contributi non riscossi, conti in rosso e rischio quota 10… - TermometroPol : ?? Con #Quota100 non tornano i conti. ?? Lo dice proprio, se perdonate il gioco di parole, la Corte dei Conti all'In… - RassegnaZampa : L’#Inps sotto la lente della Corte dei Conti: 140 miliardi di contributi non riscossi, conti in rosso e rischio quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Corte L’Inps sotto la lente della Corte dei Conti: 140 miliardi di contributi non riscossi, conti in rosso e… Il Fatto Quotidiano Aumenti pensioni di invalidità, salta pure ottobre: quando arrivano aumenti e arretrati

Ormai stanno per essere predisposti i pagamenti del mese di ottobre, ma per l’aumento forse ancora niente. Adesso l’attesa inizia ad essere piuttosto lunga e per i pensionati a cui spettano gli aument ...

Riforma pensioni, Corte dei Conti: il sistema retributivo è insostenibile

Anche per la Corte dei Conti il sistema pensionistico basato sul calcolo retributivo non è sostenibile nel lungo periodo. La riforma delle pensioni che sta predisponendo il governo non può più prescin ...

Ormai stanno per essere predisposti i pagamenti del mese di ottobre, ma per l’aumento forse ancora niente. Adesso l’attesa inizia ad essere piuttosto lunga e per i pensionati a cui spettano gli aument ...Anche per la Corte dei Conti il sistema pensionistico basato sul calcolo retributivo non è sostenibile nel lungo periodo. La riforma delle pensioni che sta predisponendo il governo non può più prescin ...