Hashish e cocaina spacciate in casa: arrestato un ragazzo e una donna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 settembre 2020 - Ieri pomeriggio a Milano, al termine di due distinte attività investigative, la polizia ha arrestato un uomo e una donna che s pacciavano nelle loro abitazioni in zona ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 settembre 2020 - Ieri pomeriggio a Milano, al termine di due distinte attività investigative, la polizia haun uomo e unache s pacciavano nelle loro abitazioni in zona ...

scuroscuroscuro : RT @QuesturaDiRoma: #Roma. #PoliziadiStato: contrasto al traffico di sostanze #stupefacenti, arrestate dalla Squadra Mobile 7 persone nei q… - QuesturaDiRoma : #Roma. #PoliziadiStato: contrasto al traffico di sostanze #stupefacenti, arrestate dalla Squadra Mobile 7 persone n… - ilfaroonline : Minturno, il giudice dispone i domiciliari per la 57enne arrestata con hashish e cocaina - gianlucalomuto : Fasano, supermarket di hashish e cocaina in casa: in manette una coppia - infoitinterno : Cocaina, hashish e marijuana in garage accanto allo scooter rubato: 29enne ai domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Hashish cocaina Carcere Latina: detenuto trovato con con hashish e cocaina dalla Polizia Penitenziaria Polizia Penitenziaria Spacciano in casa a Milano: 2 arresti, trovati 450 gr di droghe

Milano, 23 set. (askanews) - Ieri pomeriggio a Milano, al termine di due distinte attività investigative, la polizia ha arrestato un uomo e una donna che spacciavano nelle loro abitazioni in zona Nigu ...

Hashish e cocaina spacciate in casa: arrestato un ragazzo e una donna

Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che intorno alle 13, gli agenti del commissariato Greco Turro hanno individuato un 19enne italiano che vendeva hashish nella sua ... ed il ...

Milano, 23 set. (askanews) - Ieri pomeriggio a Milano, al termine di due distinte attività investigative, la polizia ha arrestato un uomo e una donna che spacciavano nelle loro abitazioni in zona Nigu ...Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che intorno alle 13, gli agenti del commissariato Greco Turro hanno individuato un 19enne italiano che vendeva hashish nella sua ... ed il ...