GF Vip Fausto Leali la mia eliminazione è stata inaspettata

Fausto Leali è tornato a parlare dopo la squalifica dal "Grande Fratello Vip", è stato eliminato per aver dato del ne…o ad Enock Barwuah e precedentemente aver parlato di Mussolini e per lui, che si ritiene timido ma non razzista, è stata una "fucilata nello stomaco". Per Fausto Leali l'eliminazione è stata inaspettata: "Mi è arrivato addosso tutto, ho sentito una fucilata nello stomaco – ha spiegato in un'intervista al "Corriere della sera" – Nessuno se lo aspettava. So che tutto era dovuto a quell'errore che avevo commesso, pronunciando quella parola, ma il primo ad accompagnarmi alla porta è stato proprio Enock, ed era molto ...

