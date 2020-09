GF Vip e la setta legata ad Ares | Alfonso Signorini | “Caso mediatico inquietante”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il mondo dello spettacolo trema dopo la bomba lanciata al Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due sono stati ripresi durante un confronto notturno e, prima che la produzione staccasse il collegamento, nella conversazione è emerso il nome di Teodosio Losito, sceneggiatore morto suicida nel 2019, e di come la sua morte potrebbe non essere stato un vero e proprio suicidio. Parole pesanti quelle pronunciate da Adua Del Vesco che ha parlato di istigazione al suicidio. Perché dunque? Un gesto che sarebbe collegato ad unasotto il nome di, la casa di produzione di proprietà di Losito e del compagno Alberto Tarallo. Mentre si parla già di un nuovo caso, battezzato con il nome diGate, il mistero s’infittisce e le domande sono tante: Chi ...

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: #GFVIP: l’oscuro mistero di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che fa tremare tutti: la Ares Film, le parole di Barbar… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Io ho in brividi #gfvip - Mario84441682 : Grande Fratello Vip, 'io faccio un passo indietro': Federica Panicucci e i timori sulla setta satanica, un grosso c… - thefardellino : GF Vip, Setta nel mondo dello spettacolo? Cos’è successo ad Adua Del Vesco - serenitybxxch : #Gfvip, #Gfvip5 e la presunta 'setta' - parla #AlfonsoSignorini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip setta

Il polverone è stato alzato dopo le recenti dichiarazioni di Auda Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip. I due si sono fatti scappare alcuni dettagli su una presunta setta di cui facevano parte in ...Aresgate è il nuovo scandalo mediatico esploso nella Casa del Grande Fratello Vip 5 in seguito alle dichiarazioni sconvolgenti e inquietanti rilasciate dai due attori ed ex fidanzati vip Massimiliano ...