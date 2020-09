F1 Mercedes: Daimler non ha intenzione di lasciare il Circus (Di mercoledì 23 settembre 2020) STOCCARDA - La Daimler non lascerà la Formula 1. Il gruppo automobilistico tedesco ha negato le persistenti speculazioni su un imminente ritiro dal Circus e ha ribadito la sua intenzione di continuare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) STOCCARDA - Lanon lascerà la Formula 1. Il gruppo automobilistico tedesco ha negato le persistenti speculazioni su un imminente ritiro dale ha ribadito la suadi continuare ...

Nessuna intenzione di lasciare "Continueremo con il team, e anche quello sarà un team Mercedes. Non abbiamo intenzione di mollare", ha detto alla dpa un portavoce di Daimler alla vigilia del Gran ...

