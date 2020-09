Dopo Iannone, Soleil Sorge esce con Antinolfi. Anche lui ex di Belen Rodriguez - (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca Galici Soleil Stasi è finita ancora sui giornali e Dopo le foto con Andrea Iannone ecco quelle con Gianmaria Antinolfi, entrambi ex di Belen Rodriguez, sorella di Jeremias, ex dell'influencer Intrighi, intrecci e passioni. Non è la trama di una nuova serie tv ma quanto sta accadendo attorno al micromondo che gravita attorno a Belen Rodriguez e alla sua famiglia. L'argentina, assoluta protagonista nella narrazione, sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto ad Antonino Spinalbanese. L'hairstylist è al suo fianco da quasi due mesi e insieme appaiono come una coppia felice. Prima a Ibiza e poi a Milano, hanno messo le basi della loro relazionee ormai non si nascondono più, mostrandosi alla luce del ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca GaliciStasi è finita ancora sui giornali ele foto con Andreaecco quelle con Gianmaria, entrambi ex di, sorella di Jeremias, ex dell'influencer Intrighi, intrecci e passioni. Non è la trama di una nuova serie tv ma quanto sta accadendo attorno al micromondo che gravita attorno ae alla sua famiglia. L'argentina, assoluta protagonista nella narrazione, sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto ad Antonino Spinalbanese. L'hairstylist è al suo fianco da quasi due mesi e insieme appaiono come una coppia felice. Prima a Ibiza e poi a Milano, hanno messo le basi della loro relazionee ormai non si nascondono più, mostrandosi alla luce del ...

