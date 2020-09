Danilo Gallinari ed Eleonora Boi | figlio in arrivo | «L’inizio di un viaggio fantastico»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Figlio in arrivo per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi. Il giocatore di basket e la giornalista sportiva, infatti, hanno annunciato sui social che diventeranno presto genitori: «L’inizio di un viaggio meraviglioso», ha scritto lei sulla sua pagina Instagram, a margine di una tenera foto di coppia in cui abbraccia fiera il pancione. «Non proprio l’inizio», aggiunge, ricevendo una pioggia di congratulazioni.