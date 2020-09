Covid-19 alle Medie di Losone, revocata la quarantena di classe (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il provvedimento non è più ritenuto necessario. Ma altri compagni valuteranno se sottoporsi al tampone Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il provvedimento non è più ritenuto necessario. Ma altri compagni valuteranno se sottoporsi al tampone

espressonline : Il partito di Diego Fusaro è un turboflop alle regionali: il 'regime del Covid' non paga - M5S_Europa : Oggi alle ore 16 @beppe_grillo parteciperà a un incontro virtuale con #Sassoli, Presidente del @Europarl_IT, e Gunt… - gennaromigliore : Eccoli i sovranisti. Preferiscono mettere mano alle tasche dei risparmiatori già in ginocchio dal covid piuttosto c… - Soverato : Il Rotary Club di Catanzaro dona strumentazione per la prevenzione del Covid-19 alle scuole cittadine - giomo2 : RT @espressonline: Il partito di Diego Fusaro è un turboflop alle regionali: il 'regime del Covid' non paga -