Bollo auto e canone Rai cancellati, l'ultima bufala (a metà) del web (Di mercoledì 23 settembre 2020) canone Rai e Bollo auto cancellati. La bufala corre sul web, dove notizie di bonus e sospensione di balzelli trovano sempre molti click. Nelle ultime ore la rete e i social hanno inseguito la fake news della cancellazione di due tributi molto impopolari che in realtà non sono stati affatto sospesi né aboliti. «Da anni si parla dell'abolizione del Bollo auto e del canone Rai. Notizie che circolano in rete e ciclicamente vengono riproposte, trattandosi dei due balzelli in assoluto più odiati dagli italiani. Tuttavia al momento non esiste alcun provvedimento di legge che esenti i cittadini dal pagare Bollo e canone», ha ricordato il Codacons come riportato in rassegna stampa sul sito ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020)Rai e. Lacorre sul web, dove notizie di bonus e sospensione di balzelli trovano sempre molti click. Nelle ultime ore la rete e i social hanno inseguito la fake news della cancellazione di due tributi molto impopolari che in realtà non sono stati affatto sospesi né aboliti. «Da anni si parla dell'abolizione dele delRai. Notizie che circolano in rete e ciclicamente vengono riproposte, trattandosi dei due balzelli in assoluto più odiati dagli italiani. Tuttavia al momento non esiste alcun provvedimento di legge che esenti i cittadini dal pagare», ha ricordato il Codacons come riportato in rassegna stampa sul sito ...

