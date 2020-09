Bimba di 5 mesi in ospedale: la scoperta dei medici (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pisa, 22 settembre - E’ così piccola, fragile, con già tanti problemi di salute. E’ arrivata domenica a Cisanello, portata dal padre. La neonata ha cinque mesi e una grave ferita alla testa, una frattura nelle ossa del cranio. Ma anche un’infiammazione ai polmoni. Tutti si domandano subito che cosa le è accaduto. "Forse è stato un trauma, forse una caduta", ha detto l’uomo ai medici che gli hanno chiesto il perché dello stato di sua figlia. "Che cosa è successo?", gli hanno domandato. Ma lui, sconvolto, non ha saputo rispondere con certezza. La Bimba è stata trattata stabilizzandola e intubandola, ma le sue condizioni erano molto molto gravi. E così i dottori hanno deciso di trasferirla nell’ospedale più ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pisa, 22 settembre - E’ così piccola, fragile, con già tanti problemi di salute. E’ arrivata domenica a Cisanello, portata dal padre. La neonata ha cinquee una grave ferita alla testa, una frattura nelle ossa del cranio. Ma anche un’infiammazione ai polmoni. Tutti si domandano subito che cosa le è accaduto. "Forse è stato un trauma, forse una caduta", ha detto l’uomo aiche gli hanno chiesto il perché dello stato di sua figlia. "Che cosa è successo?", gli hanno domandato. Ma lui, sconvolto, non ha saputo rispondere con certezza. Laè stata trattata stabilizzandola e intubandola, ma le sue condizioni erano molto molto gravi. E così i dottori hanno deciso di trasferirla nell’più ...

