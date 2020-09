ArcelorMittal | i sindacati sospendono lo sciopero di giovedì

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Idei metalmeccaniciloindetto per giovedì a Taranto in segno di protesta per la situazione in cui verserebbe lo stabilimento siderurgico di. La decisione ...

Sembra aprirsi uno spiraglio tra sindacati e Governo sulla vertenza ex Ilva. Quest’oggi al ministro Patuanelli la richiesta di certezze per i lavoratori del siderurgico Sospeso lo sciopero dei lavorat ...I sindacati dei metalmeccanici sospendono lo sciopero indetto per giovedì a Taranto in segno di protesta per la situazione in cui verserebbe lo stabilimento siderurgico di ArcelorMittal. La decisione ...