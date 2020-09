Arbitro ucciso a Lecce: la fidanzata ha urlato un nome prima di morire (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’uomo che ha ucciso l’Arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta nel loro appartamento di Lecce era conosciuto dalla coppia. Le indagini hanno fatto emergere che Daniele ed Eleonora avrebbero aperto la porta di casa al loro assassino e che quindi lo conoscessero: altri elementi, forniti dai testimoni, hanno dato modo agli inquirenti di restringere il campo di ricerca. Conoscevano il loro assassino Eleonora e Daniele, con ogni probabilità, hanno salito le scale in compagnia del loro assassino, e sono arrivati fino a casa loro dove hanno aperto la porta e sono entrati. A questo punto, stando alle testimonianze dei condomini, sarebbe nata un’improvvisa ed accesa lite tra i 3, culminata con l’assassino che accoltellava Eleonora sull’uscio di casa. Daniele ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’uomo che hal’Daniele De Santis e la suaEleonora Manta nel loro appartamento diera conosciuto dalla coppia. Le indagini hanno fatto emergere che Daniele ed Eleonora avrebbero aperto la porta di casa al loro assassino e che quindi lo conoscessero: altri elementi, forniti dai testimoni, hanno dato modo agli inquirenti di restringere il campo di ricerca. Conoscevano il loro assassino Eleonora e Daniele, con ogni probabilità, hanno salito le scale in compagnia del loro assassino, e sono arrivati fino a casa loro dove hanno aperto la porta e sono entrati. A questo punto, stando alle testimonianze dei condomini, sarebbe nata un’improvvisa ed accesa lite tra i 3, culminata con l’assassino che accoltellava Eleonora sull’uscio di casa. Daniele ...

