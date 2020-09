Alessandro Bizziato Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 settembre 2020) In questa nuova edizione dicominciata a inizio settembre sono arrivati molti volti nuovi che stanno animando le puntate in onda in questi giorni. Un cavaliere, in particolare, sta facendo parlare di sé fin dalle prime puntate per un feeling immediato con una nuova dama. Si tratta di, un nuovo cavaliere di. Già dalla prima puntata dimandata in onda,ha raccontato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine nei confronti di una nuova dama. Si tratta di Stefania Montù, con la qualeè uscito insieme già dalla prima sera....