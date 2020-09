Ad Aosta, la Lega è stata esclusa dal ballottaggio dal movimento di Sgarbi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aosta e la Val D’Aosta stanno regalando delle perle memorabili all’indomani delle elezioni amministrative del 2020. Così, dopo la notizia della Lega primo partito in regione che, però, probabilmente finirà all’opposizione dopo un accordo tra Union Valdotaine e Progressisti (movimento che unisce anche anime del Partito Democratico), arriva anche quella dell’esclusione dal ballottaggio del Carroccio. LEGGI ANCHE > Nonostante la Lega sia il primo partito in Valle D’Aosta, potrebbe finire all’opposizione Aosta, il candidato del movimento di Sgarbi esclude la Lega dal ballottaggio A sorpresa, infatti, al secondo turno andranno un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020)e la Val D’stanno regalando delle perle memorabili all’indomani delle elezioni amministrative del 2020. Così, dopo la notizia dellaprimo partito in regione che, però, probabilmente finirà all’opposizione dopo un accordo tra Union Valdotaine e Progressisti (che unisce anche anime del Partito Democratico), arriva anche quella dell’esclusione daldel Carroccio. LEGGI ANCHE > Nonostante lasia il primo partito in Valle D’, potrebbe finire all’opposizione, il candidato deldiesclude ladalA sorpresa, infatti, al secondo turno andranno un ...

