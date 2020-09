Un’ora sola vi vorrei – Enrico Brignano in cinque appuntamenti (Di martedì 22 settembre 2020) Un’ora sola vi vorrei farà il suo debutto nella prima serata di Rai 2 di oggi, 22 settembre 2020. Enrico Brignano torna alla guida di uno spettacolo televisivo degno di nota e con cui supererà i confini conosciuti. Riproponendo una formula del varietà vecchio stampo, il comico romano intende incontrare gli spettatori per soli 60 minuti per ogni appuntamento. Un’ora sola vi vorrei è il varietà in formato short che Brignano regala al pubblico italiano. Tanti i temi di attualità affrontati nel corso delle serate, dalla sanità fino alla politica. Senza dimenticare però le risate e i super ospiti. Un’ora sola vi vorrei – Malika Ayane ospite della prima ... Leggi su giornal (Di martedì 22 settembre 2020) Un’oravifarà il suo debutto nella prima serata di Rai 2 di oggi, 22 settembre 2020.torna alla guida di uno spettacolo televisivo degno di nota e con cui supererà i confini conosciuti. Riproponendo una formula del varietà vecchio stampo, il comico romano intende incontrare gli spettatori per soli 60 minuti per ogni appuntamento. Un’oraviè il varietà in formato short cheregala al pubblico italiano. Tanti i temi di attualità affrontati nel corso delle serate, dalla sanità fino alla politica. Senza dimenticare però le risate e i super ospiti. Un’oravi– Malika Ayane ospite della prima ...

