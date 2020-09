Tg Lazio, edizione del 22 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) RAGGI A CONTE: ROMA È SEDE IDEALE PER AGENZIA BIOMEDICA UE Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) RAGGI A CONTE: ROMA È SEDE IDEALE PER AGENZIA BIOMEDICA UE

pf_lazio : Iscriviti alla 1° edizione del Job Day PASSEPARTOUT, un evento dedicato al mondo del #lavoro. Info e modalità di pa… - itastartupvisa : RT @camcomroma: Mercoledì 23 settembre ultimo giorno per partecipare alla X edizione di #IFIB 2020, convention sulle #biotecnologie industr… - cinziaconti4 : RT @camcomroma: Mercoledì 23 settembre ultimo giorno per partecipare alla X edizione di #IFIB 2020, convention sulle #biotecnologie industr… - CittadinidiTwtt : RT @camcomroma: Mercoledì 23 settembre ultimo giorno per partecipare alla X edizione di #IFIB 2020, convention sulle #biotecnologie industr… - camcomroma : Mercoledì 23 settembre ultimo giorno per partecipare alla X edizione di #IFIB 2020, convention sulle #biotecnologie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 21 settembre 2020 Dire Docu su Bader Ginsburg a Trevignano Film Fest

Tema di quest'edizione è 'La versione di Eva': in programma 12 film sulla donna, sui suoi diritti, i suoi sogni. A commentare la figura di Ruth Bader Ginsburg e il film sarà l'Avvocato generale dello ...

Il 26 e 27 settembre torna il Think green ECOFESTIVAL 2020 “I BAMBINI AL CENTRO”

ll Think green ECOFESTIVAL è un progetto che nasce per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso varie attività: laboratori didattici-creativi per bambini, workshop per adulti, incontri divulg ...

Tema di quest'edizione è 'La versione di Eva': in programma 12 film sulla donna, sui suoi diritti, i suoi sogni. A commentare la figura di Ruth Bader Ginsburg e il film sarà l'Avvocato generale dello ...ll Think green ECOFESTIVAL è un progetto che nasce per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso varie attività: laboratori didattici-creativi per bambini, workshop per adulti, incontri divulg ...