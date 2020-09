Suarez, esame irregolare a Perugia per la cittadinanza: “Stipendio da 10 milioni, deve passare” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia ha riscontrato delle irregolarità nell’esame di lingua italiana svolto dal calciatore uruguaiano Luis Suarez presso l’Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo gli inquirenti l’atleta avrebbe concordato gli argomenti della prova d’esame. Inoltre anche il voto finale sarebbe stato comunicato in anticipo al candidato. Le Fiamme Gialle stanno conducendo le loro indagini acquisendo documenti presso gli uffici dell’Università e tra gli indagati ci sono il rettore Giuliana Grego Bolli e il Direttore Generale Simone Olivieri. Non è invece indagato per ora lo stesso Luis Suarez. Anche ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza diha riscontrato delle irregolarità nell’di lingua italiana svolto dal calciatore uruguaiano Luispresso l’Università per Stranieri diper ottenere laitaliana. Secondo gli inquirenti l’atleta avrebbe concordato gli argomenti della prova d’. Inoltre anche il voto finale sarebbe stato comunicato in anticipo al candidato. Le Fiamme Gialle stanno conducendo le loro indagini acquisendo documenti presso gli uffici dell’Università e tra gli indagati ci sono il rettore Giuliana Grego Bolli e il Direttore Generale Simone Olivieri. Non è invece indagato per ora lo stesso Luis. Anche ...

