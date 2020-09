Steam lancia l' esperimento 009 del suo Laboratorio ovvero un hub per le notizie

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020)si arricchisce con una nuova feature che per adesso è disponibile sotto forma di. I Laboratori dihanno creato un hub per tutte lerelative ai giochi e alla tecnologia di diversi siti web che è possibile consultare sulla piattaforma."Fino a ora, l'hub dellediè stato il luogo in cui trovare aggiornamenti e annunci direttamente dagli sviluppatori dei titoli a cui giochi, che hai inserito nella tua Lista dei desideri o che segui" si legge nel post sul sito ufficiale. "Con questo aggiornamento avrai una scelta più ampia didisponibili. Puoi aggiungere tutte le fonti aggiuntive che desideri al tuo hub dellepersonalizzato. Sono tutte disponibili gratuitamente".Ogni ...