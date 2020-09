Stati Uniti, stop al download di TikTok e WeChat: come cambieranno i social a stelle e strisce (Di martedì 22 settembre 2020) Domenica 20 Settembre era la data di scadenza. Il dipartimento del Commercio statunitense ha dichiarato che le due app di origine cinese TikTok e WeChat non si potranno più scaricare sugli smartphone. In base a quanto riportato dal Financial Times, ByteDance ha concordato di far diventare TikTok una società autonoma con sede negli Usa, nella quale Oracle avrà una partecipazione di minoranza oltre al controllo dei dati degli utenti, che potrà amministrare in maniera indipendente. L’algoritmo però non verrà ceduto, ma resterà anzi sotto il controllo della compagnia di Pechino. Uno storico divieto Da domenica è diventato ufficiale il divieto di distribuire WeChat e TikTok, il che significa che i due principali negozi di app mobili gestiti da ... Leggi su newsagent (Di martedì 22 settembre 2020) Domenica 20 Settembre era la data di scadenza. Il dipartimento del Commercio statunitense ha dichiarato che le due app di origine cinesenon si potranno più scaricare sugli smartphone. In base a quanto riportato dal Financial Times, ByteDance ha concordato di far diventareuna società autonoma con sede negli Usa, nella quale Oracle avrà una partecipazione di minoranza oltre al controllo dei dati degli utenti, che potrà amministrare in maniera indipendente. L’algoritmo però non verrà ceduto, ma resterà anzi sotto il controllo della compagnia di Pechino. Uno storico divieto Da domenica è diventato ufficiale il divieto di distribuire, il che significa che i due principali negozi di app mobili gestiti da ...

