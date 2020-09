Salvini, mea culpa a metà: 'Serve un ripensamento politico, ma è sbagliato dire che ho perso' (Di martedì 22 settembre 2020) Matteo Salvini non ha alternative, anche perché i numeri parlano chiaro: in Puglia, in Toscana e in Campania il centro destra ha perso, e ha perso male. E quindi, "un ripensamento politico sull'... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) Matteonon ha alternative, anche perché i numeri parlano chiaro: in Puglia, in Toscana e in Campania il centro destra ha, e hamale. E quindi, "unsull'...

IsabellaDaragon : @Edda_1953 @Camillamariani4 Non l'avranno fatto apposta ma è comunque un risultato che incassano. Certo che Meloni… - annatessa80 : @AlbertoLetizia2 Io di 'mea culpa' per le sconfitte ne ho sentiti davvero pochi...hanno sempre vinto tutti, c'è sem… - EmidioLib : @strange_days_82 @Capezzone Salvini e Meloni hanno sempre detto di essere favorevoli al si, quindi non vedo un mea… - LauShot77 : @strange_days_82 @Capezzone Referendum. Capezzone come al solito ha ragione. Mea culpa più che doveroso. Salvini e… - Caporante1 : @Guglielmo_Totti @AlbertoBagnai Forae hai ragione. Io volevo rt il video, non tanto il tweet col video. Mea culpa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini mea Salvini, mea culpa a metà: "Serve un ripensamento politico, ma è sbagliato dire che ho perso" Globalist.it Elezioni regionali, Salvini non riesce a conquistare la Toscana

Uno scontro che si potrebbe chiamare così: “Mors tua vita mea”. Dopo le regionali in Emilia Romagna, che hanno fatto segnare una vera e propria sconfitta per Matteo Salvini, ora il secondo ...

Sinistra civica ecologista Incontro allo scalo Roncioni

Incontro ieri pomeriggio a bordo del battello allos calo Roncioni per la lista Sinistra Civica ecologista che ha concluso così la propria campagna elettorale, presente il capolista Paolo Malacarne, i ...

Uno scontro che si potrebbe chiamare così: “Mors tua vita mea”. Dopo le regionali in Emilia Romagna, che hanno fatto segnare una vera e propria sconfitta per Matteo Salvini, ora il secondo ...Incontro ieri pomeriggio a bordo del battello allos calo Roncioni per la lista Sinistra Civica ecologista che ha concluso così la propria campagna elettorale, presente il capolista Paolo Malacarne, i ...