Regionali, la ‘conta’ delle preferenze in città: Abbate stacca tutti, sul podio Del Vecchio e Mortaruolo (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano anche i dati delle preferenze dal capoluogo. E’ Luigi Abbate il candidato più votato: l’alfiere mastelliano porta a casa 3.318 voti personali. La piazza d’onore, con 1.841 preferenze, se l’aggiudica Raffaele Del Vecchio, per De Luca Presidente. Chiude il podio, con un risultato importante nella competizione interna al Partito Democratico, Erasmo Mortaruolo: per il consigliere regionale uscente sono 1.266 le preferenze. Quarto è Zaccaria Spina 1.104, quinta l’altra candidata Dem Antonella Pepe (979). Seguono Fernando Errico (781) e Nadia Sgrò, candidata più votata in città per il centrodestra con 746 preferenze. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano anche i datidal capoluogo. E’ Luigiil candidato più votato: l’alfiere mastelliano porta a casa 3.318 voti personali. La piazza d’onore, con 1.841, se l’aggiudica Raffaele Del, per De Luca Presidente. Chiude il, con un risultato importante nella competizione interna al Partito Democratico, Erasmo: per il consigliere regionale uscente sono 1.266 le. Quarto è Zaccaria Spina 1.104, quinta l’altra candidata Dem Antonella Pepe (979). Seguono Fernando Errico (781) e Nadia Sgrò, candidata più votata in città per il centrodestra con 746. L'articolo ...

cmormandi : @matteorenzi @EugenioGiani Caro Presidente la conta di queste regionali porta % irrelevante per IV - PaoloAtzeni71 : @borghi_claudio @AndreaF32653400 @Marcusmanch Alla fine conta più quello che le elezioni regionali per i rapporti di forza in parlamento. - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #politicadacambiare di Maio dice che la vittoria del SI è di tutti, ma poi la intesta ai #grillini e ad… - __lo_ste__ : il sì e il no, le regionali, Zaia ed Emiliano... bahh, conta solo #ibra. - gianlucatammaro : @1TommyMotta @CarloCalenda @EugenioGiani @ivanscalfarotto Certo, come per le politiche o le regionali... chi vota c… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali ‘conta’