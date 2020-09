Referendum | Valditara | ' su Recovery fund ed elezione Capo Stato Camere delegittimate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Da oggi questo Parlamento, è delegittimato. I cittadini si sono espressi: vogliono meno spese, meno parlamentari e più efficienza. Perché tenere in vita, per altri due anni e mezzo, un Parlamento considerato lento, costoso, inefficiente e pletorico? Le forze di maggioranza siano conseguenti e non prendano in giro gli italiani. Mantenere in vita questa Camera e questo Senato ci costerà oltre 50 milioni di euro all'anno per i prossimi due anni e mezzo. E può un Parlamento simile, delegittimato, gestire i 208 miliardi del?". Lo afferma, in un'intervista a 'Libero' Giuseppe, professore ordinario al dipartimento di Giurisprudenza dell'università Statale di Torino. Inoltre, ricorda, "in questa legislatura, nel gennaio 2022, sarà eletto il ...